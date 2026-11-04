Pide Adrián garantizar recursos municipales en Presupuesto 2027

El edil señaló que los ayuntamientos requieren contar con los recursos que les corresponden para atender las necesidades de la ciudadanía

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pidió al Congreso de Nuevo León establecer mecanismos que garanticen la entrega oportuna de recursos a los municipios, así como fortalecer la transparencia y vigilancia en el manejo del presupuesto estatal para 2027.

Durante su participación en una mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, el edil señaló que los ayuntamientos requieren contar con los recursos que les corresponden para atender las necesidades de la ciudadanía.

De la Garza aseguró que Monterrey ha mantenido finanzas sanas y disciplina financiera durante los ocho años de sus administraciones, sin contratar deuda, pese a las inversiones realizadas en materia de seguridad, movilidad y servicios públicos.

También señaló que el municipio ha destinado recursos propios para atender responsabilidades de otros niveles de gobierno, entre ellas la implementación del programa de transporte público Regio Ruta, el mantenimiento de planteles educativos y la reparación de obras de agua y drenaje que quedaron inconclusas.

El alcalde denunció que todavía existen fondos de fortalecimiento municipal pendientes de entregar desde 2025, además de adeudos por concepto de multas municipales que son cobradas por el Instituto de Control Vehicular y que, aseguró, no han sido restituidas al Ayuntamiento.

Ante esta situación, informó que ya presentaron denuncias contra el Gobierno del Estado y contra quien resulte responsable.

Asimismo, cuestionó que se argumente la falta de proyectos para justificar la falta de entrega de recursos correspondientes a 2026, cuando todavía existen pagos pendientes del ejercicio anterior.

Entre sus planteamientos a los legisladores, solicitó garantizar las participaciones municipales, fortalecer la rendición de cuentas y establecer mecanismos de fiscalización más estrictos para vigilar el destino del dinero público.

En la mesa de trabajo también participaron alcaldes y representantes de San Nicolás, Santiago, Escobedo, Guadalupe, García y San Pedro.

De acuerdo con estimaciones de diputados locales, el presupuesto de Nuevo León para 2027 rondaría los 177 mil millones de pesos.