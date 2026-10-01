Pide Adrián apoyo para recuperar NL; PRI y PAN confirman alianza

El alcalde reunió a dirigentes del PRI y PAN, así como a exmandatarios y figuras opositoras, mientras ambas dirigencias ya confirmaron avances para una alianza

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Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pidió el apoyo de la sociedad para recuperar Nuevo León, retomar el rumbo y obtener resultados.

Durante el evento, el edil fue arropado por los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Jorge Romero, quienes confirmaron que la alianza por la gubernatura sí va y que esperan afinar los detalles.

Ambas dirigencias partidistas no fueron las únicas que dieron al alcalde regio un virtual aval como candidato a la gubernatura. También estuvieron presentes los expresidentes de México Vicente Fox y Felipe Calderón, acompañados de sus respectivas esposas, Martha Sahagún y Margarita Zavala, además de Xóchitl Gálvez, excandidata a la Presidencia.

Al informe, realizado en un centro de convenciones, asistieron también el empresario Claudio X. González; el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya; el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, y el exsenador Roberto Gil Zuarth.

Pide Adrián recuperar el rumbo de Nuevo León

El presidente municipal pidió restablecer juntos la gobernanza participativa, la confianza y el orden.

En diversas ocasiones retumbó en el salón el coro de la concurrencia: "¡Gobernador, gobernador!", a lo que De la Garza, al escuchar las porras, respondió: "Prepárenmelas todas ésas".

"Vamos a seguir resolviendo y vamos por más", declaró.

El alcalde pidió volver a hacer de Nuevo León un referente de seriedad, rumbo y resultados.

“Esta es nuestra oportunidad, una oportunidad para recuperar nuestros valores... para dejar atrás la irresponsabilidad, la improvisación, lo superficial, recuperar el valor de la palabra y cumplir nuestros compromisos. Para recuperar nuestra identidad y volver a hacer de Nuevo León sinónimo de seriedad, rumbo y resultados”, expresó.

Destaca resultados de su administración en Monterrey

El edil hizo un recuento de los logros de su administración, entre ellos la inversión en apoyo social, el avance en obra pública y la reducción de la incidencia delictiva en un 25 por ciento, la baja de los homicidios en un 66 por ciento y la disminución de los delitos patrimoniales en un 30 por ciento.

Aseguró que los grandes desafíos que enfrenta Nuevo León requieren retomar el rumbo en la forma de gobernar y avanzar hacia una gobernanza participativa, en la que gobierno y sociedad compartan responsabilidades y objetivos.

De la Garza Santos destacó la inversión de cerca del 38 por ciento de los recursos en equipamiento, tecnología e infraestructura para seguridad.

Además, resaltó la inversión en movilidad, la reducción de la deuda y el fortalecimiento de los ingresos propios sin nuevos pasivos.

Resalta inversión en vialidades y programas sociales

También presumió la inversión de mil 185 millones de pesos destinados a “Vialidades Regias”, así como el impulso a programas como “Tarjeta Regia Plus”, “Útiles Útiles” y “Salud Regia”, además del Presupuesto Participativo.

Reconoció a su esposa, Gaby Oyervides, por cambiar la vida de los ciudadanos mediante programas y apoyos sociales.

Asimismo, agradeció a los ciudadanos que han confiado en él.

“Juntos recuperemos nuestro liderazgo, juntos recuperemos nuestra confianza, juntos recuperemos el orden, juntos recuperemos el orgullo de ser de Nuevo León, porque es nuestra oportunidad de volver a hacer de Nuevo León sinónimo de seriedad, rumbo y resultados. El futuro no lo construye una sola persona, lo construimos juntos”, aseguró.

Confirman PRI y PAN que alianza por gubernatura va

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que la alianza por la gubernatura sí va.

"Lo importante es que se está dialogando, hay un diálogo permanente entre las dirigencias en el Estado y en el país... vamos a trabajar juntos por Nuevo León y por México. Adrián de la Garza es un alcalde de resultados, que nació de la propuesta de la ciudadanía, pero también de una coalición", afirmó.

"Vamos a trabajar, vamos a ganar aquí con la propuesta de la gente, a construir una gran coalición con los ciudadanos", aseguró.

"Adrián es un hombre profesional, serio, cercano a la gente, la ciudadanía quiere resultados", expuso.

En tanto, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que la alianza "se va a armar".

"Estamos muy orgullosos de él (de Adrián de la Garza) y de su trabajo y de lo que ha logrado por Monterrey, estamos convencidos de que es un informe más de muchos más que faltan ahora para todo Nuevo León", consideró.

Sobre la alianza, Romero dijo: "Es notorio que estamos avanzando, pero lo más importante para nosotros, se los puedo asegurar, es que se va a armar no sólo una alianza entre dos partidos, sino una gran alianza en Nuevo León porque la gente quiere esa alianza".

Arropan Fox y Calderón al alcalde regio

En tanto, el expresidente Vicente Fox declaró: "Yo veo a toda madre todo el tiempo. El PAN es fregón. Es santa alianza... está bien que gane el PAN aquí y allá... una buena estrategia que se usa en muchos lados, pues ahorita vamos a echarles montón", sostuvo.

A su vez, el expresidente Felipe Calderón también avaló con su presencia el trabajo del alcalde regio.