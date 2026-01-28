Pese a bajas temperaturas, alumnos de la UANL acuden a clases

Bien abrigados y protegidos del frío, así arribaron los estudiantes durante la mañana de este martes a las instalaciones universitarias

A pesar de las bajas temperaturas registradas la mañana de este martes en el área metropolitana de Monterrey, alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León acudieron de manera normal a sus clases presenciales.

Desde distintos municipios, los estudiantes se trasladaron hasta los campus universitarios, luego de que no se justificaran las faltas, aun cuando el termómetro marcaba alrededor de 0 grados centígrados durante las primeras horas del día.

Fue posible observar la llegada de los alumnos tanto en transporte público como en vehículos particulares, con el objetivo de cumplir con sus actividades académicas y evitar sanciones. Algunos señalaron que tenían proyectos que entregar, tareas pendientes, así como compromisos relacionados con servicio social o prácticas profesionales.

Pese a la onda gélida que afecta al estado de Nuevo León, las actividades en la UANL continúan con normalidad.

