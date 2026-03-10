Personas tatuadas ya podrán unirse a Fuerza Civil

Ningún aspirante podrá ser rechazado, ni se le podrá negar la permanencia, capacitación o ascenso dentro de la carrera policial únicamente por portar tatuajes

El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad eliminar la restricción que impedía el ingreso a Fuerza Civil a personas con tatuajes.

Esto es una reforma a la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil y la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, la cual busca evitar prácticas consideradas discriminatorias en el proceso de reclutamiento policial.

Con ello se establece que ningún aspirante podrá ser rechazado, ni se le podrá negar la permanencia, capacitación o ascenso dentro de la carrera policial únicamente por portar tatuajes o perforaciones.

Sin embargo, sí se establece una excepción específica para casos en los que los tatuajes contengan mensajes o símbolos asociados a discursos de odio.

Este dictamen fue una iniciativa presentada por la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes; y a favor de pronunció el legislador, también de Movimiento Ciudadano, Mario Salinas.