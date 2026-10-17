Personas con discapacidad podrán estacionarse gratis en Monterrey

El beneficio otorgado por el municipio será intransferible a la persona con discapacidad y válido en distintos vehículos.

Las personas con discapacidad podrán utilizar cajones de estacionamiento exclusivos y dejar de pagar parquímetros en Monterrey, mediante un pase gratuito que permitirá acceder a estos beneficios sin importar el vehículo en el que se trasladen.

La medida fue aprobada por el Cabildo de Monterrey y contempla que el permiso, denominado “pase inclusivo”, pueda tener validez en otros municipios del área metropolitana mediante acuerdos entre los ayuntamientos.

El alcalde Adrián de la Garza explicó que el beneficio no estará limitado a personas con discapacidad motriz, sino que podrá incluir a quienes tengan otras condiciones que dificulten su movilidad.

Además, el permiso será para la persona y no para un automóvil en particular, por lo que podrá utilizarse cuando se traslade en distintos vehículos.

Con este distintivo, los usuarios podrán estacionarse en cajones señalados para personas con discapacidad, tanto en espacios públicos como privados, con excepción de los particulares, y estarán exentos del pago de parquímetros.

En la misma sesión, el Cabildo también aprobó entregar la Medalla al Mérito de la Juventud Regia 2026 a tres ciudadanos: Luz Almudena Solís Gómez, por su labor social; Ildefonso Villarreal Antúnez, por su actividad artística, y Ramiro Alexander Moreno Moreno, por su trabajo científico.

La entrega de los reconocimientos se realizará en una sesión solemne en el Palacio Municipal, en las próximas semanas.