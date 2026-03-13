Persona muere arrollada en la Carretera Libre Monterrey–Saltillo

En el lugar fue localizado a la orilla del camino un Nissan Versa, vehículo del que aparentemente descendió la víctima momentos antes de ser impactada

Una persona perdió la vida luego de ser atropellada por varios vehículos cuando se encontraba sobre la Carretera Libre Monterrey–Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, durante la noche del miércoles.

El hecho fue reportado a las 21:00 horas a la altura del kilómetro 54, en los carriles que conducen hacia Monterrey, donde automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar restos humanos sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar fue localizado a la orilla del camino un Nissan Versa, vehículo del que aparentemente descendió la víctima momentos antes de ser impactada por un automotor que, de acuerdo con las primeras versiones, podría tratarse de un tráiler.

Tras el primer impacto, otros vehículos que circulaban por la vía también habrían pasado por encima de la persona, lo que provocó que el cuerpo quedara severamente dañado y esparcido sobre la carretera.

Debido a esta situación, la circulación fue cerrada completamente en dirección hacia Monterrey, mientras las autoridades realizaban labores para resguardar la zona y permitir el trabajo de los peritos.

Durante algunos momentos se habilitó una maniobra para que algunos automovilistas pudieran retornar mediante una vuelta en “U”, por lo que dos carriles fueron abiertos temporalmente, aunque el cierre en el punto del accidente se mantuvo durante varias horas de la madrugada.

Las condiciones en que quedó el cuerpo impidieron que inicialmente se pudiera establecer si la víctima era hombre o mujer, por lo que se esperaba el trabajo de peritos para avanzar en su identificación.

Elementos de Fuerza Civil que realizaban patrullajes en el sector fueron de los primeros en llegar al sitio y acordonaron el área mientras se iniciaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a la persona a bajar de su automóvil en ese tramo de la carretera, así como el posible vehículo involucrado en el atropello que desencadenó el fatal incidente.