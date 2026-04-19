Persistirán lluvias y el descenso de temperatura en Nuevo León

Para este domingo la temperatura mínima rondará en los 13 grados centígrados, mientras que la máxima apenas superará los 15 grados

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Protección Civil de Nuevo León informó que durante este domingo se mantiene la posibilidad de lluvias en la entidad, con intensidad moderada y acompañadas de rachas de viento también de intensidad moderada.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para este día se espera un marcado descenso de temperatura, lo que generará un ambiente fresco en gran parte del estado. Además, no se descarta la probabilidad de tormentas.

Sábado lluvioso en diferentes municipios

Durante el día de ayer se registraron precipitaciones en diversos municipios, entre ellos Monterrey, Santiago, Galeana, García, Doctor Arroyo, Hidalgo, Iturbide, Villaldama, Guadalupe, Allende, Mina, Abasolo, Aldama, Marín, General Terán, Aramberri, Zuazua y Cadereyta.

En tanto, se reportó caída de granizo en el municipio de Doctor Arroyo.

Frente Frío 45 dejará ambiente fresco

Para este domingo la temperatura mínima rondará en los 13 grados centígrados, mientras que la máxima apenas superará los 15 grados.

La precipitación se mantendrán vigente a lo largo el día con un 90 por ciento de probabilidad. A esto se le suma la presencia de rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora.



