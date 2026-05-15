Persisten rastros de plomo en sangre de niños tras nuevas pruebas

Los primeros 10 estudios de sangre revelaron que menores aún presentan plomo, aunque con niveles más bajos que en el tamizaje inicial

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El nuevo estudio sobre plomo en la sangre de niños de los Cendis arroja que las concentraciones están más cerca de lo que permiten las normas de salud, pues han bajado cuando un primer tamizaje arrojó niveles muy excedidos en por lo menos 83 menores.

Y aunque bajaron los niveles, como quiera sigue existiendo muchos casos en donde hay presencia significativa del metal pesado.

Y es que, a pesar de que se tomaron las medidas que ordenan los médicos y lo que recomiendan los protocolos internacionales, los primeros 10 resultados de las pruebas de sangre aplicadas a niños de los Cendis arrojan que aún persiste plomo en su torrente sanguíneo.

Todavía está pendiente el resultado de una gran cantidad de pruebas de sangre en los casos críticos.

Si bien la presencia del metal pesado bajó, los niveles siguen arañando indicadores críticos, aunque lo ideal y normal es que no exista ni un solo microgramo de plomo en la sangre de los menores.

La directora de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de Tierra y Libertad, Guadalupe Martínez, afirmó que esta situación es preocupante, ya que el plomo suele causar un daño mucho mayor en los menores porque daña su neurodesarrollo.

Según los primeros resultados entregados a la coordinación médica de los Cendis, los primeros 10 resultados arrojan que los niveles de sangre entre esta cantidad de niños van de 1.6 microgramos por decilitro (ug/dl) de sangre a 3.6 ug/dl.

En el primer estudio, que fue un tamizaje capilar efectuado por los Cendis, TecSalud y la misma Secretaría de Salud, los niveles iban de 5 ug/dl de sangre a 9.2 ug/dl de sangre, es decir, eran más altos.

Pero Rodríguez afirmó que lo normal es que no exista nada de ese material y más cuando se tomaron medidas con la expectativa de tener ese resultado.

Aunque no debiera existir nada de plomo, se considera nivel crítico a partir de los 3.5 ug/dl de plomo en la sangre.

“Apenas nos mandaron la información de 10 resultados, pero aquí el resultado es que sigue habiendo plomo; bajó, disminuyó el valor de contaminación, pero sigue habiendo plomo en todos los niños, ninguno desapareció".

“Un microgramo ya es plomo; el niño debe estar libre de plomo, entonces ni con el seguimiento que se dio, que incluye nutrición, mejorar el ambiente del niño, sus actividades, ni con eso, entonces sigue habiendo presencia de plomo".

“Ese es el dato, hay que seguir trabajando con todos los niños del grupo control, hay que seguir trabajando con ellos para poder resolver, limpiar su organismo”, indicó.

El pasado lunes 20 de abril, El Horizonte reveló que un estudio de los Cendis, Tec Salud y la misma Secretaría de Salud estatal arrojó que el 30% de niños de diferentes puntos de la urbe regia registraban algún grado de plomo en la sangre de acuerdo a un tamizaje que se aplicó a 1,239 niños de esos planteles, de los que 329 dieron positivos y 83 con nivel crítico.

Ante esto, Salud estatal anunció que ampliaría la investigación para conocer la dimensión real del problema y tomar medidas.

A esos 83, se les empezaron a aplicar estudios de neurodesarrollo el 25 de abril y el 30 de abril las pruebas de sangre en un laboratorio privado, las cuales concluyen el próximo 19 de abril.

“Aquí el problema es que su edad (en un adulto, el plomo no daña tanto), pero como los niños están en proceso acelerado del desarrollo neuronal, entonces el plomo sí es un agente extraño al cuerpo que está obrando como otros metales pesados en contra de sus capacidades cognitivas, de sus habilidades intelectivas; entonces sí hay problemas de consecuencias, sí hay consecuencias”, indicó.

Estas medidas se tomaron

A principios de abril, desde que se entregaron los resultados y arrojó que casi el 30% tenía plomo, se tomaron medidas como cambiarle la dieta a los menores y cancelarles posibles fuentes.

Se revisó, según Martínez, el entorno de los menores para eliminar actividades que pudieran acercarlos a objetos con plomo.

La expectativa es que el plomo se eliminara, pero eso no ocurrió, por lo menos en los primeros casos estudiados.

“Claro, empezamos el procedimiento de manera inmediata. En ese momento se tenía la prueba, se daba el resultado de la prueba capilar, y en ese momento se daba todo el plan de lo que sería”, señaló la directora de los Cendis.

Por lo tanto, ahora la investigación se centrará en si la mayor concentración de plomo está en el agua, suelo y aire.