Persisten huellas del fuego tras hallazgo de hombre calcinado

El reporte se registró en el cruce de Prisciliano Elizondo y la avenida Cristóbal Colón, donde vecinos alertaron por un incendio en plena vía pública

Las marcas del incendio aún permanecen en el sitio donde, durante la madrugada de este sábado, un hombre perdió la vida calcinado en calles de la colonia Madero, en Monterrey.

Aunque la emergencia movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad, con el paso de las horas el lugar sigue mostrando evidencias de lo ocurrido: el pedazo de tronco en el que fue encontrado el cuerpo continúa en el punto, hay restos carbonizados y daños visibles en parte de la pared de un local de podología.

Testigos reportaron a una persona envuelta en llamas

Testigos aseguran haber visto a la persona envuelta en llamas cuando llegaron unidades de auxilio y elementos de seguridad para sofocar el fuego e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

Zona permaneció resguardada tras el siniestro

La zona permaneció resguardada por autoridades mientras se iniciaban las indagatorias, sin embargo, los rastros del siniestro siguen a la vista de quienes transitan por el sector.