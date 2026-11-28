Habitantes de la colonia Los Olmos, en Pesquería, reportan ansiedad y piden evitar la pirotecnia pese a que su uso y venta están prohibidos.

A un año de la explosión provocada por el almacenamiento de pirotecnia en la colonia Los Olmos, en Pesquería, los recuerdos de aquella noche siguen marcando a sus habitantes, quienes aseguran que incluso dentro de sus propias casas sienten temor de que algo vuelva a ocurrir.

Maribel Gurrola, vecina del sector, relató que la tragedia dejó secuelas emocionales entre las familias, al grado de experimentar ansiedad durante las noches, cuando el silencio y la tranquilidad de sus hogares les recuerdan que aquella explosión ocurrió mientras se encontraban dentro de sus viviendas.

“Nos trae como un tipo de ansiedad que algo va a pasar. Nos estamos en nuestras casas dormidas y piensas que estás segura y pues, pasó esta desgracia, y sí nos queda como un miedo”, expresó.

Recuerdos de la emergencia y secuelas en menores

La mujer recordó que aquella jornada fue caótica, con una intensa movilización de vecinos y cuerpos de auxilio, mientras las familias intentaban ponerse a salvo y apoyar a quienes lo necesitaban.

“Yo estaba al pendiente como encargada de la colonia, entonces me tocó estar en la plaza desde las ocho de la mañana hasta las 12, una de la madrugada. Ya estaba como zombie, pero sí fue muy difícil”, recordó.

A un año del estallido, todavía pueden observarse vestigios de aquella tragedia en el sector, mientras que el sonido de los cohetes continúa siendo motivo de temor para algunos habitantes, particularmente para menores de edad que quedaron marcados por lo ocurrido.

Llamado a evitar la pirotecnia ante las fiestas decembrinas

Aunque reconoce que el uso de pirotecnia ha disminuido entre los vecinos, Maribel lamentó que todavía haya personas que recurran a estos artefactos, pese a que su uso y comercialización están prohibidos en Nuevo León.

“Sí ha disminuido el uso de la pirotecnia aquí, porque siempre sale a la luz eso de que pasó esa desgracia, pero no deja mucha gente todavía el uso de la pirotecnia”, señaló.

Ante la cercanía de las celebraciones decembrinas, lanzó un llamado a la población para evitar estos productos, incluso aquellos que parecen inofensivos, pues sus consecuencias pueden ser irreversibles.

“Pues el evitar la pirotecnia, porque a veces, aunque sea una sola paloma, es riesgoso. Han perdido un dedo, una mano, un ojo. En lo personal, nunca me han gustado, entonces sí, tratar de evitarlos más que se pueda, más que nada por el bienestar de su familia, que cuiden mucho de eso”, advirtió.

La explosión de Pesquería dejó personas fallecidas, familias afectadas y una comunidad que todavía intenta recuperar la tranquilidad. A un año, los daños y los recuerdos siguen presentes en el sector como advertencia sobre los riesgos asociados al manejo y detonación de pirotecnia.