Persiste preocupación por presunta amenaza en secundaria

La mañana de este miércoles se reportó la presencia de al menos dos unidades de la Policía de San Nicolás resguardando el acceso principal del plantel

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La comunidad escolar de la Secundaria Número 45 “Luis Donaldo Colosio”, ubicada en la colonia Los Ángeles 2do Sector, permanece en alerta luego de que se encontrara un mensaje que advertía sobre un posible tiroteo dentro del plantel.

De acuerdo con testimonios de madres y padres de familia, el aviso fue localizado el pasado lunes en el baño de alumnas. Fue entonces cuando docentes y directivos detectaron la situación y comenzaron a tomar medidas internas.

La noticia se difundió rápidamente a través de redes sociales y chats de padres de familia, lo que provocó que ese mismo día varios padres acudieran a recoger a sus hijos de manera anticipada.

Para el día siguiente, la asistencia escolar disminuyó considerablemente, ya que muchas familias optaron por no enviar a los estudiantes como medida preventiva. Sin embargo, este miércoles las actividades se reanudaron de forma regular.

Como parte de las acciones implementadas, autoridades escolares realizaron el llamado “Operativo Mochila” tanto el lunes como el martes, con el objetivo de revisar pertenencias de los alumnos y descartar riesgos pero hoy, al menos a la entrada, no se continuó esta acción.

La mañana de hoy se reportó la presencia de al menos dos unidades de la Policía de San Nicolás resguardando el acceso principal del plantel, ubicado sobre la calle Casa de Palma, junto a un parque público. Se observó al menos un oficial, visiblemente armados, que permaneció en la entrada durante el ingreso de los estudiantes, programado a las 7:20 horas.

A pesar de estas medidas, el temor persiste entre madres, padres y alumnos, quienes expresan incertidumbre ante la falta de información sobre la persona responsable del mensaje.

Hasta el momento, no se ha informado de acciones concretas por parte de la Secretaría de Educación estatal, lo que ha generado inquietud adicional en la comunidad escolar, que solicita mayor claridad.