Persiste amenaza de precipitaciones para el martes

Después de dos días bastante lluviosos, la probabilidad de precipitaciones baja exponencialmente, sin embargo, esta seguirá latente para este martes 9 de septiembre.
Gracias a la entrada de estas condiciones nubosas y con rachas de viento moderadas, la temperatura mínima será de 23° y estará acompañada de una probabilidad de lluvia de 10%.
Por la tarde el calor y el bochorno aumentarán, igualmente la probabilidad de precipitación, que será de 25%, mientras que la temperatura se ascenderá a los 29°.
Ya por la noche desaparece la posibilidad de lluvia, sin embargo, los 27° de temperatura propiciarán un ambiente bochornoso.