Persiste amenaza de precipitaciones para el martes

Por: Katia González 09 Septiembre 2025, 05:00

Después de dos días bastante lluviosos, la probabilidad de precipitaciones baja exponencialmente, sin embargo, esta seguirá latente para este martes

Después de dos días bastante lluviosos, la probabilidad de precipitaciones baja exponencialmente, sin embargo, esta seguirá latente para este martes 9 de septiembre. Gracias a la entrada de estas condiciones nubosas y con rachas de viento moderadas, la temperatura mínima será de 23° y estará acompañada de una probabilidad de lluvia de 10%. Por la tarde el calor y el bochorno aumentarán, igualmente la probabilidad de precipitación, que será de 25%, mientras que la temperatura se ascenderá a los 29°. Ya por la noche desaparece la posibilidad de lluvia, sin embargo, los 27° de temperatura propiciarán un ambiente bochornoso.