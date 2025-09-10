Persiguen y balean a joven en la mano en Valle Verde

El estruendo de las detonaciones rompió la tranquilidad de la zona al poniente de Monterrey y obligó a vecinos a resguardarse en sus domicilios.

Una persecución a balazos dejó la noche de este lunes a un joven herido en la colonia Valle Verde, al norte poniente de Monterrey, luego de que sujetos armados lo sorprendieran mientras circulaba por el sector.

De acuerdo con testigos, el ataque se desató alrededor de las 20:40 horas en el cruce de las calles Cóndor y Lechuza, donde los agresores, a bordo de un vehículo, dispararon en repetidas ocasiones contra su objetivo. El estruendo de las detonaciones rompió la tranquilidad de la zona y obligó a vecinos a resguardarse en sus domicilios.

La víctima, identificada extraoficialmente como Ángel Gabriel López, logró escapar de la emboscada a pesar de haber sido alcanzado por un proyectil en la mano. Malherido, corrió hasta la Unidad de Medicina Familiar 26 “Valle Verde”, donde pidió auxilio y fue atendido por personal médico.

En la escena del ataque, las autoridades hallaron al menos siete casquillos percutidos esparcidos en la calle, además de impactos en la fachada de una vivienda que quedó como testigo del violento episodio.

El lugar fue asegurado por elementos de Fuerza Civil, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes, mientras que la víctima quedó bajo resguardo médico. Hasta ahora no se reportan detenciones ni se ha establecido un posible móvil del ataque.