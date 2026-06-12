Persiguen y balean a hombre en Guadalupe; lo reportan grave

Paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital de la localidad

Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos por presuntos motociclistas durante los primeros minutos de este jueves en la colonia Agua Nueva, en el municipio de Guadalupe.

La agresión fue reportada en el cruce de las calles Estela Arizpe y Hermanos Larralde, donde cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas se movilizaron tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Néstor, de 30 años de edad, quien se encontraba en el exterior de un domicilio cuando presuntamente fue interceptado por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta.

Versiones recabadas en el lugar señalaron que el hombre habría sido perseguido por los agresores antes de que estos le dispararan en repetidas ocasiones. Durante el ataque recibió al menos dos impactos de bala en el abdomen, quedando herido de gravedad sobre la vía pública.

Tras escuchar las detonaciones y percatarse de que el hombre se encontraba lesionado, un familiar solicitó apoyo a las autoridades a través de los números de emergencia, lo que generó una rápida movilización de elementos policiacos y cuerpos de rescate.

Paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital de la localidad, donde permanece internado bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, agentes preventivos acordonaron la zona para preservar posibles indicios relacionados con la agresión, en tanto que vecinos del sector permanecieron atentos al despliegue de las autoridades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, recabar evidencias e iniciar las investigaciones que permitan establecer el móvil del ataque e identificar a los presuntos responsables.