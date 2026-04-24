Persiguen y asesinan a motociclista en calles de García

Vecinos del sector señalaron haber escuchado al menos ocho detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre habitantes de la zona

Un motociclista fue asesinado a balazos la noche de este miércoles, luego de ser presuntamente perseguido por otro hombre armado también a bordo de una motocicleta, en calles de la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García.

Movilización policiaca tras ataque armado

La movilización de cuerpos policiacos y de investigación se mantiene sobre la calle Valle de Balsas, en su cruce con Valle de Bravo, dentro del sector Santa Lucía, donde el reporte fue recibido alrededor de las 21:30 horas.

En el sitio fue localizado sin vida un hombre de entre 25 y 30 años de edad, quien momentos antes se desplazaba en una motocicleta por la zona. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima habría sido seguida por otro motociclista, quien le dio alcance cerca de un terreno baldío y posteriormente le disparó en repetidas ocasiones.

Víctima presentaba múltiples heridas de bala

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Trascendió que la víctima no portaba camisa y presentaba múltiples heridas de bala en el abdomen y la espalda.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado al menos ocho detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre habitantes de la zona que dieron aviso a las autoridades.

Aseguran casquillos y refuerzan investigación

Durante las primeras indagatorias, en la escena del crimen fueron localizados diversos casquillos percutidos, los cuales quedaron asegurados como parte de la investigación.

Elementos de la Policía de García, agentes ministeriales, personal del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional permanecen en la zona, donde fue establecido un perímetro de seguridad mientras peritos realizan el levantamiento de evidencias e inician las investigaciones correspondientes.