Persiguen y asesina a joven en la colonia Evolución, Guadalupe

Las investigaciones llevadas a cabo por detectives de homicidios de la Policía Ministerial reportan que el ataque fue cometido por dos sujetos.

Luego de ser baleado, un joven murió al refugiarse en un domicilio de la colonia Evolución en Guadalupe.

La víctima fue reportada por vecinos de Lavalle La Casita hasta donde llegaron elementos de Protección Civil a prestarle auxilio.

Sin embargo, el hombre identificado como Erick Saúl, de 27 años perdió la vida a causa de varios disparos en el abdomen y tórax.

Se estableció que Erick, presuntamente fue interceptado por sujetos a bordo de un motocicleta, quienes lo persiguieron y dispararon en varias ocasiones.

Tras recibir los impactos de bala, el joven ingresó a un domicilio a refugiarse donde por las heridas falleció.

Esto provocó la movilización de efectivos de la policía de Guadalupe, así como agentes ministeriales y de Servicios Periciales.

Las investigaciones llevadas a cabo por detectives de homicidios de la Policía Ministerial reportan que el ataque fue cometido por dos sujetos.

Según trascendió viajaba a bordo de una motocicleta e interceptaron a la víctima en calles de ese sector.

Tras la agresión Erick Saúl corrió alrededor de una cuadra buscando refugiarse en esa casa.

Los peritos buscaron evidencia cerca de la escena del asesinato y localizaron varios casquillos.

Estos fueron asegurados para ser analizados en las instalaciones de Servicios Periciales.

Los agentes investigaban las actividades del joven asesinado para tratar de establecer el móvil del ataque.

Los restos de la víctima fueron retirados del lugar durante la madrugada del viernes.