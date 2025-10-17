Persiguen a hombres desde Ramos Arizpe y chocan en Monterrey

El operativo se extendió a lo largo de varios kilómetros hasta ingresar a Nuevo León, donde los tripulantes del camion perdieron el control de la pesada unidad

Una intensa persecución que comenzó en el estado de Coahuila y se extendió por varios kilómetros hasta llegar a Nuevo León culminó con un fuerte accidente, luego de que un camión de carga se impactara contra un poste de luz y un muro de contención en el poniente de la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con información de las autoridades, la movilización inició en el municipio de Ramos Arizpe, cuando elementos de la Policía Federal intentaron detener a los tripulantes de un camión que presuntamente contaba con reporte de robo sobre la autopista Monterrey–Saltillo.

Sin embargo, los tres hombres que viajaban en la unidad hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes, al suponer —según trascendió— que se trataba de una patrulla falsificada. En su intento por escapar, el camión derribó la pluma de una de las casetas de cobro, generando alarma entre automovilistas que transitaban por la vía.

El operativo se prolongó durante varios minutos hasta que el vehículo ingresó a territorio de Nuevo León. Fue al llegar a la avenida Aarón Sáenz Garza, en su cruce con el bulevar Antonio L. Rodríguez, donde los tripulantes perdieron el control y se estrellaron contra un poste de alumbrado y un muro de contención, lo que provocó severos daños materiales y el cierre parcial de la vialidad.

Los tres hombres, identificados como Martín, Eduardo y Rafael, fueron retenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras el impacto. Sin embargo, momentos después, personal de la empresa propietaria del camión se presentó en el lugar y aclaró que la unidad no contaba con reporte de robo, lo que llevó a que los involucrados fueran liberados.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron para retirar los restos del poste derribado y el concreto dañado, a fin de restablecer la circulación en la zona, mientras autoridades federales revisan las circunstancias que originaron la persecución y la presunta confusión en torno al vehículo.