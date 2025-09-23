Persiguen a hombre y lo atacan a balazos en Escobedo

El lesionado fue identificado como Marcos Alvarado Peña, de 41 años, quien recibió un impacto de arma de fuego en el pecho y ahora es reportado como delicado

Un hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos en calles de la colonia Praderas de San Francisco, en el municipio de Escobedo, en un hecho que, según fuentes consultadas, habría ocurrido luego de que fuera vigilado por sus agresores antes de la agresión.

El ataque se registró al filo de las 20:49 horas en el cruce de las calles San Anselmo de Cantuaria y San Juan Wall, cuando la víctima, identificada como Marcos Alvarado Peña, de 41 años, caminaba por el sector y fue sorprendido por dos hombres a bordo de una motocicleta tipo motocross en colores celeste con verde.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, uno de los presuntos vestía una camiseta del equipo de futbol de Rayados. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra el hombre y luego huyeron del lugar, perdiéndose entre las calles de la colonia.

El lesionado fue identificado como Marcos Alvarado Peña, de 41 años, quien recibió un impacto de arma de fuego en el pecho. Aunque se encontraba consciente al momento de ser auxiliado, su estado fue reportado como delicado.

El propio lesionado señaló a las autoridades que no conocía a sus agresores y que únicamente caminaba por la zona cuando fue atacado. No obstante, versiones extraoficiales apuntan a que previamente habría sido observado y seguido por los ocupantes de la motocicleta, lo que sugiere un posible “halconeo” antes de la agresión.

La movilización generó expectación entre los habitantes de la colonia, quienes aseguraron haber escuchado varias detonaciones. Agentes ministeriales implementaron un operativo en las calles aledañas en busca de los responsables, sin que hasta el momento se confirme alguna detención