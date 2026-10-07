Persiguen a cuatro jóvenes en la colonia Nuevo Repueblo

Una persecución policiaca terminó con cuatro jóvenes retenidos durante la madrugada en calles de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey.
Los hechos ocurrieron en el cruce de Sinaloa y Pedro Martínez, donde elementos policiacos seguían un automóvil Mustang negro con franjas blancas.
De acuerdo con información preliminar, los tripulantes detuvieron el vehículo en ese punto y posteriormente descendieron para internarse hacia el lecho del río, donde intentaron escapar y finalmente fueron alcanzados por los elementos.
Los cuatro jóvenes fueron retenidos para ser investigados; sin embargo, posteriormente fueron liberados debido a que no se encontraron indicios de que estuvieran relacionados con algún hecho delictivo.
Hasta el momento, las autoridades han mantenido hermetismo sobre el motivo por el que inició la persecución y tampoco se ha informado desde dónde comenzó el seguimiento al Mustang.