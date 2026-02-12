Persecución tras robo termina en choque en San Nicolás

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para ubicar a los presuntos asaltantes y esclarecer los hechos ocurridos

Una intensa persecución policiaca tras un presunto robo a una tienda de conveniencia concluyó con un múltiple choque y el abandono de un vehículo en la colonia Roble Residencial Séptimo Sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, luego de que se reportara un asalto cometido presuntamente por al menos dos personas que portaban armas. Tras el atraco, los señalados huyeron a bordo de un Nissan Altima, lo que desató una persecución por parte de elementos de la policía municipal.

La persecución culminó en el cruce de las calles González Camarena y Morenita Mía, donde el vehículo en fuga se impactó de manera simultánea contra una patrulla municipal y un automóvil Mazda particular. A pesar del choque, los ocupantes del Altima continuaron su huida algunos metros más.

Finalmente, el vehículo fue abandonado en el cruce de Angelitos Negros y Lago de Chapala, desde donde los presuntos responsables lograron escapar, perdiéndose entre las calles del sector antes de ser detenidos.

Derivado del incidente, una oficial resultó con golpes en el brazo izquierdo, por lo que fue atendida en el lugar y se informó que no presentaba lesiones de gravedad.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil para brindar atención prehospitalaria, así como personal de tránsito municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes tras el percance.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para ubicar a los presuntos asaltantes y esclarecer los hechos ocurridos durante la persecución.