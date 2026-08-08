Persecución termina en choque y deja un detenido en Escobedo

Persecución en la carretera a Colombia, en Escobedo, acaba en choque de auto robado contra terreno baldío; el presunto fue detenido.

Una persecución registrada sobre la carretera a Colombia, en Escobedo, terminó con un vehículo prácticamente destrozado dentro de un terreno baldío y la detención de uno de sus ocupantes.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con apoyo de Proxpol de Escobedo y Fuerza Civil, detectaron un automóvil que contaba con reporte de robo. Los tripulantes intentaron escapar y emprendieron la huida a toda velocidad en dirección de sur a norte.

La persecución se extendió por la carretera a Colombia hasta llegar a la altura de la colonia Andrés Caballero, después del periférico, donde el conductor realizó una maniobra para evadir a las patrullas y terminó brincando el camellón central.

El vehículo perdió el control, abandonó la carpeta asfáltica y terminó impactándose contra un terreno baldío. Debido a la fuerza del choque, varias partes de la carrocería quedaron esparcidas en el sitio y también se registraron daños en un poste de gas, generando una situación de riesgo en el sector.

Después del accidente, los dos hombres que viajaban en el automóvil descendieron y corrieron hacia la maleza. Los agentes ministeriales iniciaron la búsqueda y consiguieron detener a uno de ellos, mientras que el segundo logró escapar y permanecía prófugo.

La zona fue asegurada por las autoridades para controlar el riesgo generado por la posible fuga de gas y permitir que se realizaran los trabajos periciales. El vehículo quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones.