Persecución termina en choque en la colonia Independencia

Hasta el momento, se mantiene la revisión por parte de Fuerza Civil y no se ha informado oficialmente el motivo que originó la persecución

Una persecución por calles de la colonia Independencia terminó cuando una motocicleta se impactó contra un vehículo que circulaba por la zona.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 2 de Abril y José R. Peña, donde elementos de Fuerza Civil seguían a los tripulantes de una motocicleta en color amarillo con negro.

Dos menores viajaban en la motocicleta

En la unidad viajaban dos jóvenes menores de edad. Al intentar escapar, el motociclista terminó chocando contra un vehículo gris, que resultó con un golpe en el costado izquierdo.

Tras el percance, los elementos policiacos acordonaron la zona y comenzaron con la inspección de los jóvenes.

Fuerza Civil mantiene la revisión

Hasta el momento, se mantiene la revisión por parte de Fuerza Civil y no se ha informado oficialmente el motivo que originó la persecución.