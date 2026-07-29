Persecución termina con hombre armado detenido en Santa Catarina

El conductor del vehículo ignoró una orden de alto en la colonia Bosques de la Huasteca lo que provocó una intensa movilización policiaca

Una persecución policiaca generó una fuerte movilización la mañana de este martes en el poniente de Santa Catarina, luego de que un vehículo ignorara una orden de alto en la colonia Bosques de la Huasteca.

La unidad fue seguida hasta la colonia Hacienda El Palmar, donde detuvo su marcha frente a un domicilio. Los tripulantes descendieron e ingresaron a la vivienda.

Como parte del operativo, uno de los hombres fue detenido presuntamente armado y el vehículo quedó asegurado. En la zona también se desplegaron elementos de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana de Investigación.

La movilización continuó sobre las calles Hacienda San Ángel y Hacienda Santa Teresa. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el detenido o el arma asegurada.