Persecución termina con dos detenidos en Monterrey

Una intensa persecución policiaca que inició en la Plaza Fundadores, en el centro de Monterrey, culminó con detonaciones de arma de fuego y dos hombres detenidos en la avenida Fidel Velázquez, en la colonia Nueva Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente comenzó cuando los conductores del vehículo tipo Passat color negro con placas de Tamaulipas, realizaron detonaciones de arma de fuego en el centro de Monterrey.

Posteriormente, el coche fue detectado por las cámaras del C4, lo que permitió a las autoridades darle seguimiento en tiempo real.

Durante la persecución, los tripulantes del automóvil realizaron presuntas detonaciones, lo que derivó en un intercambio de disparos con los oficiales. El vehículo terminó con los cristales destrozados por los impactos de bala y finalmente chocó contra una patrulla de la Policía de Monterrey, donde se logró la detención de los sospechosos.

Los dos hombres fueron arrestados en el lugar y hasta el momento no han sido identificados por parte de las autoridades.

Elementos de la policía municipal acordonaron la zona mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.