Persecución termina con dos detenidos en la Constituyentes de 57

Persecución en la zona norte de Monterrey terminó con dos personas detenidas, luego de que presuntamente evadieran un filtro policial.

Una persecución registrada durante la madrugada de este lunes movilizó a elementos de la Policía de Monterrey hacia la zona norte de la ciudad, luego de que cuatro jóvenes que viajaban en una camioneta presuntamente aceleraran la marcha al detectar la presencia de una unidad policiaca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas, cuando los tripulantes de una camioneta Aztek circulaban sobre la avenida Bernardo Reyes. Al observar una unidad de la Policía de Monterrey, presuntamente aceleraron el vehículo, por lo que los oficiales les marcaron el alto.

Sin embargo, los ocupantes hicieron caso omiso a las indicaciones de los elementos y continuaron su marcha, incluso presuntamente pasándose varios semáforos en rojo mientras intentaban escapar.

Los policías iniciaron una persecución y finalmente lograron darles alcance en la colonia Constituyentes de 57, en el cruce de la calle Constituyentes de 17 y la avenida Bernardo Reyes.

En ese punto, los elementos de la unidad 06 lograron cerrarle el paso a la camioneta y, durante la maniobra para detenerla, se registró un impacto contra el vehículo.

Al momento de la detención, los cuatro jóvenes habrían mostrado una actitud agresiva y presuntamente lesionaron a los elementos policiacos, lo que provocó que dos oficiales resultaran con lesiones leves.

Los policías presentaron únicamente algunos raspones en brazos y manos, sin que las heridas fueran consideradas de gravedad ni requirieran atención médica de consideración.

Entre los detenidos se encuentran dos hombres, uno de 17 y otro de 18 años, así como dos mujeres, de 19 y 20 años de edad.

Los cuatro fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y deslindarán las responsabilidades por la evasión, las infracciones cometidas durante la persecución y las agresiones contra los elementos policiacos.

La movilización generó expectación entre habitantes de la zona durante la madrugada, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.