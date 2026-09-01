Persecución termina con detenidos y vehículo asegurado

Autoridades desplegaron un amplio operativo tras la captura de presuntos delincuentes; no se reportaron personas lesionadas.

Una persecución entre agentes ministeriales y presuntos delincuentes provocó una intensa movilización policiaca sobre la avenida Fidel Velázquez, en Monterrey, a la altura de la Penitenciaría.

Durante el operativo se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, situación que causó alarma entre automovilistas y personas que transitaban por el sector.

De manera preliminar, se informó que al menos dos personas fueron detenidas y que durante su captura les fueron aseguradas armas de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas.

Debido a las diligencias realizadas en el lugar, elementos de Movilidad de Monterrey mantienen cerrada la lateral de Fidel Velázquez con dirección a la avenida Bernardo Reyes, lo que genera afectaciones a la circulación.

Las autoridades mantienen el despliegue en la zona mientras continúan las investigaciones.