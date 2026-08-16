Persecución inicia en Santiago y termina en La Estanzuela

Por: Esmeralda Valdez 15 Agosto 2026, 15:03 Compartir

Tras ser perseguida desde Santiago, una camioneta impactó en La Estanzuela; autoridades acordonaron la zona sobre Carretera Nacional.

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Una persecución policiaca que habría iniciado en el municipio de Santiago terminó con el choque de una camioneta sobre la Carretera Nacional, a la altura de La Estanzuela, en Monterrey. De acuerdo con información preliminar, la persecución se extendió por la Carretera Nacional hasta llegar al retorno de La Estanzuela, donde una camioneta de color rojo terminó impactada. Al sitio acudieron elementos de la Policía de Santiago y de Monterrey, quienes mantuvieron un despliegue en la zona tras el choque. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o lesionadas.