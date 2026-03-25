Persecución inicia en San Nicolás y termina con detenido en Mty

Tras el choque, trascendió que dos de los tripulantes lograron escapar del sitio entre las calles del sector, mientras que uno más fue asegurado

Una persecución iniciada en el municipio de San Nicolás terminó con la detención de un hombre en calles de la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey, luego de que el vehículo en el que viajaba fuera detectado por autoridades.

La movilización se generó al filo de las 19:30 horas, cuando una camioneta Chevrolet Tracker en color rojo, con placas R.V.W.655-C, en la que viajaban presuntamente tres personas, fue ubicada por elementos policiacos; de acuerdo con información preliminar, la unidad contaba presuntamente con reporte de robo, lo que derivó en el inicio de una persecución que se extendió por diversas vialidades desde territorio nicolaíta.

El seguimiento culminó en el cruce de Agustín Nava y Adolfo López Mateos, en la colonia Constituyentes del 57, donde el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre la calle Agustín Nava.

Tras el choque, trascendió que dos de los tripulantes lograron escapar del sitio entre las calles del sector, mientras que uno más fue asegurado por los elementos en el lugar.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya investigan su posible relación con el reporte del vehículo, así como la identidad y paradero de los otros involucrados.