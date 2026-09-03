Persecución en Gonzalitos y Lincoln deja dos detenidos con armas

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución que inició en Gonzalitos y Lincoln; durante el operativo hubo detonaciones, aseguraron armas y droga.

Una persecución de aproximadamente 3 kilómetros terminó con la detención de dos hombres y el aseguramiento de alrededor de 200 kilos de una sustancia con características de cristal, informó el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

De acuerdo con el funcionario, el operativo se realizó el día de ayer en coordinación con otras autoridades y comenzó en el cruce de Gonzalitos y Lincoln, luego de que agentes ministeriales ubicaran un vehículo. Tras iniciar la persecución, las autoridades lograron detener la unidad kilómetros más adelante.

En el vehículo viajaban dos hombres, quienes presuntamente se encontraban armados. Durante la persecución se registraron detonaciones por parte de las autoridades, las cuales impactaron en las llantas de la unidad y, según explicó el fiscal, una de ellas también alcanzó una zona del tanque de gasolina, obligando al vehículo a detenerse.

El fiscal destacó la cantidad de droga asegurada y señaló que, hasta el momento, no se cuenta con información suficiente para establecer si los detenidos pertenecen a algún grupo criminal. Además, indicó que continuarán los operativos y cateos para combatir el tráfico de drogas, armas y el dinero relacionado con estas actividades.

“Yo creo que lo relevante ahorita es el hecho de que es un golpe fuerte de de 200 kilos de de cristal, que es un golpe a la a la delincuencia”

Flores Saldívar señaló que este aseguramiento forma parte de las acciones de la Fiscalía para combatir delitos relacionados con las drogas y las armas.