Persecución deja dos motociclistas detenidos en Juárez

El percance ocurrió cuando los tripulantes de una motocicleta color verde con negro se impactaron contra un automóvil compacto tipo Jetta en color negro

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Dos motociclistas fueron detenidos, uno de ellos lesionado, luego de participar en un accidente vial registrado sobre la avenida San Roque, metros antes de llegar a Eloy Cavazos, en el municipio de Juárez.

El percance ocurrió cuando los tripulantes de una motocicleta color verde con negro se impactaron contra un automóvil compacto tipo Jetta en color negro, el cual terminó con las bolsas de aire activadas debido al fuerte choque.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Juárez, así como efectivos de Fuerza Civil fuertemente armados, quienes mantuvieron acordonada y custodiada la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, los dos motociclistas viajaban en actitud sospechosa y al percatarse de una unidad policiaca metros más adelante intentaron evadirla, lo que habría provocado el accidente.

Tras la revisión correspondiente, presuntamente les fueron encontradas drogas entre sus pertenencias.

Uno de los detenidos resultó lesionado y fue trasladado a un hospital de la localidad bajo custodia policiaca.

Además, en el sitio permaneció asegurado el vehículo Jetta con las placas cubiertas, situación que llamó la atención de las autoridades, ya que presuntamente podría estar relacionado con otras investigaciones por hechos distintos.