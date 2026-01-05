Persecución deja dos hombres sin vida en Los Ramones

Dueños de negocios salieron para bajar las cortinas metálicas y refugiarse en sus locales, mientras que automovilistas aceleraron su paso para huir de la zona

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al menos dos personas sin vida fue el saldo de una persecución y posterior enfrentamiento ocurrido este fin de semana en Los Ramones.

Estos hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas del sábado como parte del "Operativo Muralla", donde autoridades federales y estatales detectaron la presencia de hombres armados en las inmediaciones del municipio de Los Aldama.

Al intentar huir, los presuntos criminales comenzaron a agredir a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a balazos, lo que desató este enfrentamiento por varios kilómetros.

Sin embargo, concluyó cerca de la Plaza Principal de Los Ramones, donde elementos de seguridad lograron abatirlos.

Alerta entre vecinos de la zona

Videos en redes sociales muestran como vecinos de la zona comienzan a preocuparse al escuchar las primeras detonaciones de armas de fuego. Pero al prolongarse, su temor aumenta, por lo que decidieron resguardarse dentro de sus inmuebles.

Dueños de negocios salieron para bajar las cortinas metálicas y refugiarse al interior de sus locales, mientras que algunos automovilistas aceleraron su paso para huir del lugar.

Utilizan Black Mamba durante persecución

Autoridades federales y estatales utilizaron unidades blindadas tipo Black Mamba y un helicóptero de Fuerza Civil para apoyo aéreo durante la persecución.

Tras abatirlos, elementos de seguridad decomisaron armas de fuego y equipo táctico. No se reportaron oficiales, ni personas ajenas a los hechos, fallecidos en estos hechos.