Persecución de policías desata operativo en límites de Apodaca

Una persecución entre policías y presuntos delincuentes en la carretera Miguel Alemán, entre Apodaca y Pesquería, dejó reporte preliminar de un herido.

Una persecución entre policías municipales y un grupo de presuntos delincuentes movilizó a las autoridades sobre la carretera Miguel Alemán, en los límites de Apodaca y Pesquería.

De acuerdo con fuentes, los elementos policiacos habrían iniciado la persecución luego de detectar a los sospechosos, quienes presuntamente estarían relacionados con un robo.

Durante el seguimiento, a la altura del campo de golf Las Cruces, se habrían escuchado al menos cuatro detonaciones de arma de fuego.

De manera preliminar también se reportó que una persona habría resultado herida, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Los presuntos responsables lograron escapar del lugar, por lo que hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Ante los hechos, policías municipales desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar y detener a los involucrados.