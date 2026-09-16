Persecución acaba en choque contra taxi donde viajaban dos niñas

Dos niñas que viajaban con su familia a bordo de un taxi resultaron lesionadas luego de que una unidad de la Policía Metropolitana de Investigación

La unidad oficial impactó al vehículo frente a Paseo Santa Catarina; las menores fueron valoradas en el lugar y no requirieron traslado hospitalario.

Dos niñas que viajaban con su familia a bordo de un taxi resultaron lesionadas luego de que una unidad de la Policía Metropolitana de Investigación (PMI) chocara contra el vehículo durante una persecución en Santa Catarina.

El accidente ocurrió durante la tarde de este martes sobre la avenida Manuel Ordóñez, frente al centro comercial Paseo Santa Catarina, en un punto cercano al área donde se realizaban los festejos por el Grito de Independencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta oficial se desplazaba como parte de una persecución cuando terminó impactando al taxi que circulaba por la vialidad, provocando que sus ocupantes requirieran atención.

En el taxi viajaba una familia, entre cuyos integrantes se encontraban las dos menores que resultaron con lesiones tras el choque.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar a las niñas y al resto de los pasajeros. Aunque presentaban lesiones, ninguna de las menores necesitó ser trasladada a un hospital.

Hasta el momento, no se ha informado de manera pública a quién perseguían los agentes, ni qué originó el operativo que terminó en el percance vial.

Personal de vialidad también acudió para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes. La mecánica del accidente y las responsabilidades de los involucrados serán establecidos mediante los peritajes.