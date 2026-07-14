Perros rescatistas de NL dejaron huella en Venezuela

Durante su estancia enfrentaron una réplica del sismo y altas temperaturas que complicaron las labores, afectando incluso a algunos caninos de apoyo

Son los héroes de cuatro patas y sus instructores que llevaron esperanza a Venezuela.

La unidad K9 de Protección Civil de Santa Catarina realizó 10 marcajes positivos durante nueve días de búsqueda en la zona cero, La Guaira, de los sismos del pasado 24 de junio, que alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5. que dejó más de 4,000 fallecidos y cuantiosos daños materiales.

La tragedia movilizó a rescatistas internacionales, coordinados por la ONU, entre ellos tres neoloneses y sus compañeros de cuatro patas: Felipe Macías Araiza, de 53 años, con Cairo, un pastor belga malinois; Patricio Elizondo Pérez, de 21 años, con Hope, también pastor belga malinois; y Patricio Macías Arreola, de 21 años, con Lucas, un pastor belga sable.

“Las necesidades de los caninos eran demasiadas, a tal grado que si hacíamos marcaje y sabes qué, nos están hablando para otra zona, que están pidiendo apoyos de caninos porque las otras unidades tenían sus áreas de marcaje y teníamos que corroborar con todos los perros los marcajes, entonces andábamos en un constante movimiento y entraban las células a trabajar; obviamente, que también otras células de otros países nos pedían apoyo, entonces era una rotación enorme: faltaban manos, faltaban perros”, contó Felipe Macías, integrante de la Unidad K9 e instructor de Cairo.

Durante su estancia permanecieron en un campo de béisbol que se convirtió en su hogar temporal. Ahí dormían apenas unas horas antes de volver a salir.

“Nos asentamos en un campo de béisbol, pero nos asignaron una zona que era un campo de fútbol pequeño, ya llevamos nuestra casa de acampar, todo ahí nos establecimos y el problema, bueno, para mí, era la regadera, que era lo que más extrañé yo, sinceramente, que era la tina, pero no saben cómo extrañaba la regadera y tener que levantarse a las 4 de la mañana para poder salir a las 5 o 6”, señaló Patricio Elizondo, integrante de la Unidad K9 e instructor de Hope.

Cada llamado significaba entrar a escenarios devastadores: viviendas colapsadas, edificios reducidos a escombros, espacios donde quedaron enterradas las pertenencias, recuerdos y sueños de miles de familias.

Los binomios caninos avanzaban entre los restos de las construcciones mientras sus instructores seguían cada movimiento. Una señal de ellos podía significar una oportunidad.

Durante su estancia enfrentaron una réplica del sismo y altas temperaturas que complicaron las labores, afectando incluso a algunos caninos de apoyo.

“Fue una situación muy complicada porque estaba, las condiciones climáticas eran muy, muy fuertes, o sea, los climas, la humedad, todo, entonces al iniciar el trabajo era estar hidratando, baños a los perros porque ya había muchos golpes de calor para los perros y ya habían mencionado que ya habían fallecido perros por lo mismo de la situación y es muy complicado porque, pues, es mi compañero”, expresó Patricio Macías, de la Unidad K9 e instructor de Lucas.

Fueron 10 marcajes, pero las huellas de Cairo, Hope y Lucas trascendieron Venezuela: quedaron en la memoria de quienes, gracias a ellos, pudieron recuperar a un ser querido.