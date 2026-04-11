Perros muerden hombre y resulta lesionado en Monterrey

Los tres perros que lo atacaron se encontraban acompañados por su propietario, quien tras lo ocurrido abandonó el sitio sin prestar ayuda.

Un hombre de 36 años resultó lesionado luego de ser atacado por varios perros mientras se encontraba dormido en calles de la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey.

El incidente fue reportado a través de la línea de emergencias de Protección Civil de Monterrey, movilizando a cuerpos de auxilio hasta el cruce de las calles Julián Villagrán y Reforma.

A la llegada de los elementos, se confirmó la presencia del afectado, quien se encontraba consciente y alerta.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria tras detectar lesiones por mordedura de perro en la extremidad superior izquierda.

De acuerdo con el testimonio del lesionado, fue atacado por tres caninos que eran paseados por su propietario.

Según relató, los animales comenzaron la agresión de manera repentina mientras él dormía en la vía pública.

Tras el ataque, el dueño de los perros se retiró del lugar sin brindar auxilio al afectado.

Luego de recibir los primeros auxilios en el sitio, el hombre fue trasladado al Hospital Metropolitano para una valoración médica más detallada.

En el lugar también participaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Autoridades no han informado, hasta el momento, sobre la localización del propietario de los animales.