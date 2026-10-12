Perros atacan a presunto ladrón en casa de Montemorelos

El hombre no pudo salir de la vivienda, pues ambos perros lo atacaron, provocando lesiones en diferentes partes de su cuerpo

Un hombre que ingresó a un domicilio presuntamente con intención de robar fue atacado por dos perros y lo trasladaron grave al Hospital General de Montemorelos.

Los hechos sucedieron este domingo alrededor de las 00:40 horas en un domicilio por la calle Frontera en el barrio Jalisco.

Dos perros atacaron al hombre dentro de la vivienda

De acuerdo a una fuente policiaca, señaló que el hombre ingresó a una vivienda, presumen con intenciones de robar; cuando se encontraba adentro, fue sorprendido por dos perros pitbull que lo atacaron.

El hombre no pudo salir de la vivienda, pues ambos perros lo atacaron, provocando lesiones en diferentes partes de su cuerpo, entre sus manos, brazos, rostro, pierna, a tal grado que quedó tirado en el domicilio.

Protección Civil lo rescata y trasladan al hospital

Paramédicos de Protección Civil acudieron al domicilio para rescatar al hombre y brindarle los primeros auxilios.

La persona resultó seriamente lesionada, por lo que fue trasladada de urgencias y su estado reportado como delicado.

Se desconoce la identidad de la persona, por lo que ingresó al hospital como sin nombre.