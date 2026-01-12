Perro se enfrenta a un oso a orillas del Río La Silla

Una escena poco común sorprendió la mañana de este domingo a vecinos de la colonia Lomas Mederos, en Monterrey, luego de que un perro se “enfrentara” a un oso a la orilla del Río La Silla.
El hecho ocurrió sobre la calle Emilio Garza Meléndez, donde el can, visiblemente envalentonado, comenzó a ladrarle insistentemente al enorme animal silvestre.
El oso no reaccionó
A pesar de los ladridos y la actitud desafiante del perro, el oso permaneció tranquilo y no mostró reacción alguna ante la presencia del can.
El contraste entre la valentía del perro y la indiferencia del oso llamó la atención de quienes transitaban por la zona.
Un par de vecinos se detuvo para observar y grabar la inusual escena, la cual rápidamente generó comentarios por lo peculiar del encuentro, ocurrido incluso antes de que los testigos se dirigieran a misa.
Sin incidentes reportados
Afortunadamente, el encuentro no pasó a mayores y no se reportaron personas ni animales lesionados.
Autoridades y especialistas recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantener distancia ante la presencia de fauna silvestre y evitar provocarla, para prevenir situaciones de riesgo tanto para las personas como para los animales.