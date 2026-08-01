Permiten estrategias de seguridad detención de 154 personas

Autoridades estatales dieron a conocer las detenciones realizadas durante la última semana en Nuevo León gracias a las acciones coordinadas entre corporaciones

Un total de 154 personas fueron detenidas durante la última semana como resultado de las acciones del Operativo Muralla y del Grupo de Coordinación Metropolitana, informó el encargado del despacho de la Comisaría de Fuerza Civil, Adolfo Flores Pader, durante la Mesa de Construcción de Paz.

El mando estatal detalló que, como parte de las acciones en las zonas rurales, el Operativo Muralla fue activado en cuatro ocasiones en los municipios de Parás, China, Linares y Los Ramones, ante la presencia de grupos armados que pretendían ingresar a Nuevo León.

“Como resultado de estas tareas, esta semana fueron detenidas 74 personas, nueve vehículos y 13 armas de fuego aseguradas”.

Asimismo, dio a conocer los resultados obtenidos por el Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

“En esta semana se registró la detención de 80 personas, 26 de ellas, consideradas objetivos prioritarios y que fueron definidas 11 en Guadalupe, nueve en el municipio de Monterrey y seis más en el municipio de Escobedo. Además, aseguraron 13 vehículos y 10 armas de fuego”.

En conjunto, ambas estrategias permitieron la detención de 154 personas, el aseguramiento de 22 vehículos y 23 armas de fuego durante la última semana en distintos operativos desplegados en Nuevo León.