Permanecerá contraflujo en avenida Colón las 24 horas

Desde el 13 de septiembre, el carril de contraflujo en Av. Colón operará las 24 horas del día, informó el Gobierno de Monterrey

A partir de este sábado 13 de septiembre, el carril de contraflujo instalado en la avenida Colón permanecerá en operación durante las 24 horas del día, así lo informó el Gobierno de Monterrey.

La medida busca agilizar las afectaciones viales provocadas por los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro, los cuales han generado cierres importantes tanto en la avenida Madero, a la altura del Parque Fundidora, como en Colón, en la zona de la Y griega.

Anteriormente, el contraflujo había sido retirado diariamente a las 5 de la mañana; sin embargo, ante la persistente congestión vehicular, las autoridades municipales optaron por mantenerlo de forma permanente mientras continúen las obras.

El municipio exhortó a los automovilistas a manejar con precaución y estar atentos a la señalización vial, especialmente en las zonas en construcción.