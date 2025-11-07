Permanece prófugo conductor implicado en atropello en Garza Sada

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, señaló que ya se cuenta con una posible identificación del automovilista responsable del hecho

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó avances en la investigación del atropello que cobró la vida de un hombre la mañana del miércoles en la avenida Garza Sada, a la altura de avenida Revolución, en la colonia Las Brisas, al sur de Monterrey.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, señaló que ya se cuenta con una posible identificación del automovilista que habría arrollado a la víctima y posteriormente huyó del lugar.

“La investigación inició con el hallazgo de un vehículo y de restos humanos. Se pudo identificar al propietario del automóvil, sin embargo, no fue posible localizarlo”, explicó el funcionario.

Orozco detalló que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones continúan con la búsqueda del sospechoso, quien está identificado con nombre, apellido y domicilio, pero hasta el momento no ha sido ubicado.

El vicefiscal añadió que, aunque el propietario del vehículo ya fue identificado, no se descarta la posibilidad de que otra persona haya conducido el automóvil al momento del accidente, por lo que se trabaja para confirmar esta hipótesis.

La víctima del atropello aún no ha sido identificada y permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.