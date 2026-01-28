Permanece a la intemperie en espera de cirugía para su bebé

Aferrada a la esperanza de un milagro y de noticias favorables sobre la salud de su bebé es como Berenice aguarda bajo el frío afuera del Materno Infantil

La desesperación y la incertidumbre acompañan a Berenice, una joven madre de 24 años originaria del municipio de Galeana, quien desde el pasado 3 de enero permanece fuera del Hospital Materno Infantil, a la espera de noticias sobre la salud de su hija recién nacida.

La mujer dio a luz a una bebé que, desde su nacimiento, quedó internada en dicho hospital.

Sin embargo, fue apenas hace algunos días cuando los médicos le detectaron a la menor una anomalía congénita en el corazón, padecimiento que mantiene su estado de salud como delicado.

De acuerdo con lo informado por el personal médico, la bebé requiere una cirugía urgente para poder extender su calidad de vida.

Posteriormente, al cumplir alrededor de tres años, sería necesaria una segunda intervención quirúrgica para mejorar su condición cardiaca.

Mientras tanto, Berenice permanece día y noche en el exterior del Hospital Materno Infantil, incluso enfrentando las bajas temperaturas que se han registrado en la zona metropolitana, con la esperanza de que se libere un espacio para que su hija pueda ser intervenida en el Hospital Universitario.

Ante la falta de una fecha concreta para la cirugía, la joven madre hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades de salud para que le brinden apoyo y se agilice la atención médica que su hija necesita, con el objetivo de poder llevarla eventualmente a casa.

Cabe señalar que Berenice tiene otros dos hijos, quienes permanecen en Galeana bajo el cuidado de sus padres, mientras ella continúa en el municipio de Guadalupe, aferrada a la esperanza de un milagro y de noticias favorables sobre la salud de su bebé.