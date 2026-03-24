Perfilan salida de Martha Herrera de Igualdad; entraría Arratia

El equipo de trabajo de Herrera aún no tenía conocimiento del cambio, pero fuentes indicaron que fue citada para decirle que lo dejaría a finales de abril

La salida de Martha Herrera de la Secretaría de Inclusión e Igualdad del gobierno de Nuevo León empezó a trascender con fuerza la tarde de este lunes al señalarse que le dejaría el cargo al alcalde de Juárez, Félix Arratia.

Sin embargo, la oficina de comunicación de la Secretaría informó que ella continúa en el cargo desempeñando el cargo “con normalidad”.

Las voces que apuntaban al cambio indicaban que la salida de Herrera se habría confirmado a media mañana luego de que todavía tuvo eventos oficiales relacionados con su cargo.

Según la fuente, a Herrera no le habrían dado otro cargo dentro del gabinete estatal, aunque posiblemente vaya a enfocarse en las actividades partidistas de Movimiento Ciudadano, de cuyo partido es coordinadora operativa municipal y posible candidata.

“Se va Martha de Igualdad, se va a su casa y entra Félix Arratia; acaban de quitar a Martha”, señaló la fuente.

Dos horas más tarde, la Secretaría envió un comunicado afirmando que esa versión no era real y que Herrera mantenía el cargo y seguía operando los programas insignias del gobierno de Samuel García.

Ante versiones difundidas en algunos espacios, informamos que Martha Herrera continúa al frente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León, desempeñando sus funciones con normalidad.

Actualmente, la Secretaría mantiene su agenda de trabajo enfocada en programas prioritarios como Hambre Cero y Jefas de Familia, así como cuidadoras, en beneficio de miles de familias en el estado.

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y resultados para la ciudadanía”, indicó el comunicado de tres párrafos.

En el caso de Arratia, que recientemente fue mencionado por el líder nacional de MC como un “gallo” para la gubernatura, trascendió que lo podría suceder en el cargo el secretario del Ayuntamiento, Américo Garza.