Perfila Samuel García a Raúl Cantú como aspirante a gobernador

Por: Esmeralda Valdez 08 Mayo 2026, 15:59 Compartir

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó la aprobación del edil y lanzó comentarios relacionados con una eventual candidatura rumbo al 2027

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Durante el anuncio de la construcción de una Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) en el municipio de Salinas Victoria, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, reconoció públicamente el trabajo del alcalde Raúl Cantú de la Garza e incluso lo perfiló como posible aspirante a la gubernatura. Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó la aprobación del edil y lanzó comentarios relacionados con una eventual candidatura rumbo al 2027. Actualmente, el alcalde Raúl Cantú cuenta con un 95% de aprobación ciudadana, por lo que le pidió prepararse políticamente para el futuro. “Con un 95% de aprobación, ya mejor vete preparando para gobernador”, expresó. Además, añadió: “En el 27 los quiero ver con la frente en alto, pero en campaña”. En el mismo evento, Samuel García también señaló que “es el año de las mujeres”, al hacer referencia a Nelly Garza, a quien mencionó como la próxima alcaldesa de Salinas Victoria.