Perfila Nuevo León 5 mil mdd en nuevos proyectos industriales

Llegada de nuevo parque industrial de Prologis en Apodaca y un data center que podría anunciarse en diciembre representarían una importante inversión

Nuevos proyectos de inversión por alrededor de 5 mil millones de dólares fueron adelantados este martes por el gobernador Samuel García, durante la presentación de resultados de economía en Nuevo León.

El mandatario informó que Prologis prepara un nuevo parque industrial en Apodaca, para el cual la empresa ya solicitó a la Red Estatal de Autopistas una conexión. En este espacio, se instalarían importantes empresas estadounidenses, cuyos nombres todavía no fueron revelados por el mandatario.

De acuerdo con Samuel García, solamente el desarrollo del parque y las plantas que llegarían representarían una inversión de 2 mil millones de dólares.

“Ayer me avisó Prologis, Prologis es una empresa muy importante de naves industriales, tienen muchos proyectos en Apodaca y ayer le pidieron a la REA que nos permitieran hacer una conexión a un nuevo parque. En ese parque, bueno, me pidieron no decir las marcas, pero son marcas importantísimas de Estados Unidos que ya se están instalando y tan sólo el parque y esas plantas, 2 billones más”.

Además, el gobernador adelantó que durante su reciente gira por Nueva York conocieron de otro proyecto: un data center con una inversión de 3 mil millones de dólares, cuyo anuncio, según explicó, estaría previsto para diciembre.

Samuel García señaló que la empresa estaría esperando a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para hacer público el proyecto.

“En Nueva York nos enteramos de un data center, que nada más está esperando que brinque la elección gringa y anuncia 3 billones de dólares, pero esa pues bueno, esa va a ser hasta diciembre”.

De concretarse ambos proyectos, representarían en conjunto alrededor de 5 mil millones de dólares en nuevas inversiones para Nuevo León, de acuerdo con los montos adelantados hoy por el gobernador.