Perfila MC a García y Colosio rumbo a la presidencia en 2030

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano dijo que a nivel nacional, se identifican como alternativas políticas a Samuel García y Luis Donaldo Colosio

A poco menos de cinco años de las próximas elecciones presidenciales, en Nuevo León ya se perfilan posibles aspirantes por parte de Movimiento Ciudadano, entre los que se mencionan a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio.

Movimiento Ciudadano perfila posibles aspirantes rumbo a 2030

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, señaló que en Nuevo León Samuel García, como gobernador, mantiene un 80% de aprobación, por lo que es considerado un referente a nivel nacional. Asimismo, indicó que el senador Luis Donaldo Colosio también es visto como un prospecto para la presidencia en 2030.

Destacan percepción nacional de figuras de Nuevo León

Martínez afirmó que en otros estados se observa al gobernador de Nuevo León como un modelo político que algunos buscan replicar. Añadió que, a nivel nacional, se identifican como alternativas políticas a Samuel García y Luis Donaldo Colosio.

PAN pide enfocarse en concluir la gestión estatal

Ante estos señalamientos, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, solicitó que las autoridades estatales se concentren en concluir su gestión en Nuevo León antes de considerar una candidatura presidencial en 2030.

Cuestionan prioridades del actual gobierno estatal

De la Fuente señaló que el gobernador debería priorizar el ejercicio de gobierno en el estado, y expresó críticas sobre el desempeño de la actual administración, al considerar que existen señalamientos de corrupción y desvío de recursos, así como un énfasis en la imagen pública del mandatario.