Pérez Díaz acusa sobre poco presupuesto para seguridad carretera

El legislador del PAN reconoció que los recursos no son los necesarios para preservar la seguridad de los ciudadanos, aunque existe un incremento

El diputado Víctor Pérez Díaz aseguró que el Presupuesto Federal 2027 no contempla la seguridad en las carreteras y el espacio aéreo debido a que el recurso destinado a comunicaciones y transporte es insuficiente.

El legislador del Partido Acción Nacional reconoció que los recursos no son los necesarios para preservar la seguridad de los ciudadanos, aunque existe un incremento en el paquete.

Afirmó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla para el ramo 09 de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes un total de $167,074.8 millones de pesos, lo que conlleva un incremento de $13,555 millones de pesos en comparación con el año 2026.

"Desde la Presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes consideramos que México necesita mucho más que un incremento presupuestal marginal. Necesitamos carreteras nuevas, pero también necesitamos conservar y rehabilitar las que ya tenemos. Necesitamos atender puntos de conflicto, modernizar infraestructura, mejorar señalización, ampliar la conectividad y, sobre todo, garantizar que las personas y las mercancías puedan transitar de manera segura", añadió.

Pérez Díaz enfatizó que urge mejorar la seguridad en las carreteras, debido a que millones de ciudadanos utilizan de manera diaria las carreteras para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

"La seguridad carretera no puede verse solamente como un asunto de infraestructura. Es también un asunto de seguridad pública, de protección de vidas y de competitividad económica. El propio proyecto presupuestal contempla acciones relacionadas con la atención de puntos de conflicto y la conservación de la red carretera federal. Pero si reconocemos que la seguridad vial es una prioridad nacional, entonces debemos preguntarnos si estamos destinando los recursos suficientes para hacerla realidad. No basta con anunciar una agenda de seguridad vial. Hay que financiarla. ¿Cuál es la prioridad: carreteras o nuevos trenes?", advirtió. "Porque mientras hablamos de nuevos proyectos ferroviarios, millones de mexicanos utilizan diariamente las carreteras para trabajar, estudiar, transportar mercancías o llegar a sus hogares. No se trata de enfrentar trenes contra carreteras", aseguró.

El diputado panista resaltó que la seguridad en el espacio aéreo no se encuentra contemplada en el proyecto presupuestal a pesar de que es un asunto de seguridad nacional.

"México no puede darse el lujo de reducir capacidades institucionales precisamente cuando enfrenta observaciones y procesos de evaluación internacional en materia de seguridad aérea", apuntó. "No podemos pedirle a la autoridad aeronáutica que cumpla con estándares internacionales cada vez más exigentes y, al mismo tiempo, limitar los recursos necesarios para hacerlo", expresó.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes consideró que el análisis del Paquete Económico Federal no puede quedarse solo en la afirmación de que el Ramo 09 recibe más recursos que en 2026, sino revisar si se recibe lo suficiente para que se cubran las necesidades.