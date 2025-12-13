Peregrinan con fe y esperanza por sus familiares desaparecidos

Se trata del grupo “Renacer”, integrado por familias que, acompañadas de matachines, rezos y cantos, acuden al templo para pedir a la Virgen por el milagro de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
“Venimos con mucha fe hacia la Basílica de Nuevo León de Nuestra Señora de Guadalupe para pedirle que nos dé fortaleza, que nos las autoridades sean empáticas con nosotros y nos den resultados”
Dos de las participantes compartieron que, aunque cargan con un dolor constante, la fe es lo que les permite seguir adelante.
“Estoy buscando a mi hijo, es Hernán Alejandro González Sánchez, desaparecido en el año 2011, el 31 de mayo y pues para mí significa venir a pedir por él porque ya aparezca, ya termine esta angustia para mí”.
“Busco a mi hija Mireya Abigail Segundo Pérez y yo vengo a pedirle a nuestra Madre que nos dé fortaleza y sabiduría para salir adelante, porque esto es muy duro, el no saber uno de sus hijos y pues pidiendo a las autoridades que se pongan a trabajar para que nos den respuesta por nuestros seres queridos”, indicaron.
Uno de los danzantes explicó lo que representa para él ser matlachín dentro de esta causa.
“Pues estamos pidiendo por los desaparecidos, por su pronto regreso y pues también darle gracias a la Virgen, por un año más aquí, dando gracias”.
La peregrinación “Renacer” avanzó entre tambores, rezos y lágrimas, pero también con la convicción de que la esperanza no se suelta.