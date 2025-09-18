Perdura en la memoria el trágico paso del huracán Gilberto

Parte del personal de la desaparecida Policía Judicial que participó en el operativo tras el embate del huracán Gilberto recuerdan a 37 años ese hecho

Se cumplen 37 años de que el huracán Gilberto sembró terror y muerte en Nuevo León.

Un meteoro nivel cinco que golpeó con fuerza a la ciudad de Monterrey.

Gilberto dejó recuerdos difíciles de borrar.

Imágenes y una tragedia que aún permanece en la mente de quienes vivieron la pesadilla el 17 de septiembre de 1988.

Como es el caso del coordinador de radio de la desaparecida Policía Judicial del Estado, Martín González, quien se conmueve al rememorar esas horas trágicas.

Durante el embate del huracán, falleció el comandante Cesar Cortéz y los agentes Miguel Manzano, Oscar Vázquez, Mario Javier Ríos y el operador de un trascabo que nunca fue localizado.

Años después, el homenaje a quienes ofrendaron su vida, enfrenta un obstáculo.

Desde su trinchera, uno de los percusores de ese homenaje pide respeto para sus compañeros.

De esta manera, los recuerdos de una tragedia aún se reflejan en el rostro de quienes decidieron poner en riesgo su vida, ese fatídico día.