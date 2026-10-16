Perciben en doble asesinato de capo un intento de infundir miedo

Expertos advierten que el crimen en Gómez Morín podría afectar la percepción de seguridad, pero llaman a no olvidar los avances en la reducción de homicidios

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La doble ejecución registrada en la Avenida Gómez Morín, en Monterrey, podría tener como telón de fondo la intención de generar miedo entre la población e impactar en la percepción de seguridad, consideraron expertos.

Ante el crimen, especialistas señalaron que, si bien cualquier acto de violencia es lamentable, un hecho de esta naturaleza no debe convertirse en un referente generalizado de la situación de seguridad que vive el estado, particularmente ante los avances reportados en la reducción de homicidios dolosos.

Eloy Garza, analista político, sostuvo que Nuevo León atraviesa un buen momento en materia de seguridad pública.

“Nuevo León está lejos de ser un estado en donde hay esta inseguridad. Estamos en un muy buen momento de seguridad pública, y esto no debe ser una muestra de lo contrario, porque si la percepción se cae, le abrimos también espacio a los generadores de violencia para que sigan cometiendo delitos”, expresó.

El especialista destacó que Nuevo León pasó del cuarto al lugar 24 en el ámbito nacional por homicidios.

“Esto es un logro gracias a los tres niveles de gobierno”, indicó el también editorialista.

En ese sentido, llamó a evitar que un hecho criminal, por grave que sea, desmotive a la población o desdibuje los resultados alcanzados en materia de seguridad en Nuevo León.

“Siempre es lamentable que todo tipo de violencia sea quien sea la víctima o las víctimas”, señaló.

El experto también destacó la actuación de las instancias de inteligencia y seguridad federales y estatales.

“Lo ideal es que no hubiera ningún acto de violencia en nuestra localidad, pero si las cosas pasan, sí hay una, te lo confirmo, una excesiva vigilancia en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y especialmente en la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch”, expresó Garza.

Aunque insistió en que lo ideal sería que no ocurriera ningún acto de violencia, sostuvo que la coordinación institucional es fundamental para responder a estos hechos.