Peligro, urge tapar registro en Ruperto Martínez

Peatones alertaron por un registro pluvial de más de 1.5 metros de profundidad en el cruce de Ruperto Martínez y Guerrero.

Los peatones advirtieron del peligro que corren por un registro pluvial abierto en la calle Ruperto Martínez, en su cruce con la calle Guerrero, en el centro de Monterrey.

La cavidad es honda, de más de metro y medio de profundidad.

Está sin tapa: alguien puede caer ahí y por el golpe perder la vida o fracturarse.

Los amantes de lo ajeno serían los responsables de llevarse la tapa; por lo general, es para venderla en los negocios de chatarra o reciclaje.

El agujero está junto al cordón de la banqueta, y ahí suelen pararse los camiones de transporte urbano para el descenso del pasaje.

La calle Ruperto Martínez es de alta movilidad, tanto de peatones por las compras como de los automovilistas.

Por eso, le pidieron a las autoridades municipales taparlo de inmediato o colocar un trafitambo.